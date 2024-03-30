Исследователи из США достигли значительного прогресса в разработке робота Emo

Робот Emo представляет собой уникальное достижение в области искусственного интеллекта, и он способен читать эмоции на лицах людей и воспроизводить улыбки в ответ. Этот проект открыл новые перспективы в невербальном взаимодействии между человеком и роботом, что может значительно улучшить коммуникацию и установить доверие.
Разработка Emo сосредотачивается не только на создании выразительного лица, но и на способности передавать разнообразные эмоции. С использованием высокотехнологичных камер и инновационных механизмов, Emo обучается анализировать и предсказывать выражения лиц людей для эффективного реагирования.
Одним из ключевых достижений является способность Emo предугадывать улыбку человека и отвечать на нее за 840 миллисекунд до ее появления. Это позволяет роботу успешно взаимодействовать с людьми на уровне речи, что способствует улучшению качества общения и доверия.
Прогресс в развитии робота Emo и аналогичных проектов приближает общество к будущему, где роботы будут естественно взаимодействовать с людьми, предоставляя помощь, общение и эмпатию. Эти новшества могут привести к созданию мира, где общение с роботами станет таким же рутинным, как общение с близкими, сообщает SM.News.
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