Стартап Limibit из Канады представил инновационного робота-компаньона под названием Dolly

Dolly представляет собой компактное устройство на гусеничном ходу, способное выполнять голосовые команды, взаимодействовать с пользователем и проявлять эмоции. Робот формирует свой характер в соответствии с отношением пользователя к нему.

Dolly оборудован парой глаз, отображающих различные анимации и информацию о погоде, напоминаниях и времени. Кроме того, он способен поднимать конечности и взаимодействовать с окружающей средой с помощью цветных светодиодов и аплодисментов.

Основная цель проекта — создать искусственного друга, который будет стимулировать творчество и помогать в повседневных задачах. Dolly оснащен 8-мегапиксельной камерой для распознавания лиц и имен пользователей.

Предварительный заказ робота доступен за 299 долларов, с обещанием доставки в августе текущего года в комплекте с зарядным устройством, сообщает Российская Газета.