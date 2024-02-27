Стартап Limibit из Канады представил инновационного робота-компаньона под названием Dolly

Dolly представляет собой компактное устройство на гусеничном ходу, способное выполнять голосовые команды, взаимодействовать с пользователем и проявлять эмоции. Робот формирует свой характер в соответствии с отношением пользователя к нему.
Dolly оборудован парой глаз, отображающих различные анимации и информацию о погоде, напоминаниях и времени. Кроме того, он способен поднимать конечности и взаимодействовать с окружающей средой с помощью цветных светодиодов и аплодисментов.
Основная цель проекта — создать искусственного друга, который будет стимулировать творчество и помогать в повседневных задачах. Dolly оснащен 8-мегапиксельной камерой для распознавания лиц и имен пользователей.
Предварительный заказ робота доступен за 299 долларов, с обещанием доставки в августе текущего года в комплекте с зарядным устройством, сообщает Российская Газета.
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Исследование, опубликованное на портале LiveScience, основано на наблюдениях за реакцией лошадей на образцы пота людей, испытывавших различные эмоции.
Китайские ученые выяснили, что нужно употреблять для снижения риска летального исхода многих заболеваний
В рамках исследования, проведенного учеными из второй больницы при Аньхойском медицинском университете в Китае и опубликованного в журнале Scientific Reports (Sci Rep), выявлено, что употребление флавонолов, особых растительных соединений, ассоциируется со значительным снижением риска летального исхода многих заболеваний и улучшением общего состояния здоровья.
Эксперты предупреждают о новой угрозе со стороны мошенников
Мошенники могут управлять телефонами через фейковые приложения банков.
Эксперт "За Рулем" Ревин объяснил, как не навредить гидромеханическому автомату
Эксперт из "За рулем" Алексей Ревин подчеркивает, что при буксировке автомобилей с гидромеханической автоматической коробкой передач (АКП) необходимо соблюдать определенные меры предосторожности. Важно понимать, что условия смазки всех деталей механизма при буксировке не отличаются от обычной эксплуатации.