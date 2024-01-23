Итальянские ученые создали робота-змею

Ученые из Итальянского института технологий в Риме разработали инновационного робота под названием FiloBot, способного самостоятельно удлинять свой корпус, используя встроенный 3D-принтер. Машина, имеющая форму змеи с вращающейся головой, оборудована трубкой для подачи пластикового сырья, а голова оснащена электроникой, реагирующей на внешние сигналы.

Исследователи предполагают, что FiloBot может использоваться для мониторинга и взаимодействия с неструктурированной средой, создания автономных структур или исследования ландшафтов с целью оценки риска естественных бедствий и проверки уровней загрязнения в труднодоступных районах. Информация о проекте опубликована в научном журнале Science Robotics, сообщает Газета.Ру.