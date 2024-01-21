Ученые из Вашингтона разработали мини-робота, способного передвигаться по поверхности воды

Ученые из Университета штата Вашингтон разработали мини-робота, способного передвигаться по поверхности воды, вдохновившись способностью водомерок скользить по водной глади. Исследователи использовали силу поверхностного натяжения в конструкции робота и создали мини-прототип весом 56 миллиграммов и длиной 22 миллиметра из прочного и легкого углеродного волокна.

Робот оборудован четырьмя ножками с дископодобными "ступнями", придающими ему устойчивость. Движение обеспечивается специальным приводом, который использует "плавники" для гребли по воде, а привод действует за счет сокращений проволочек из сплава никеля и титана, вызванных пульсирующим током. Робот может выполнять до 40 взмахов "плавников" в секунду, перемещаясь на 6 мм за каждый цикл. Ученые планируют улучшать конструкцию и заниматься разработкой подобных устройств, способных двигаться как по поверхности воды, так и под ней, сообщает Planet Today.