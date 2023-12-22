Российские инженеры представили робота-альпиниста, предназначенного для обследования аварийных зданий

Российские инженеры представили разработанного РТУ МИРЭА робота-альпиниста, предназначенного для обследования аварийных зданий. Этот компактный робот весом 2,75 кг способен перемещаться по вертикальным поверхностям на высоту до 100 м со скоростью до 1 км/ч.
Управление им осуществляется через Wi-Fi, а встроенная камера высокого разрешения передает детальную информацию о состоянии стен инженерам. Эта технология, разработанная для безопасного обследования высотных зданий, предлагает эффективное решение, избавляя от риска, связанного с работой промышленных альпинистов.
Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж подчеркнул, что роботы, такие как РСВП-МИРЭА-Т, предназначены для улучшения жизни человека, автоматизации высотных работ и обеспечения безопасности в строительной и жилищно-коммунальной сферах, сообщает RT.
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