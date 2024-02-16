Обреченный из-за долгов хабаровский бизнесмен решил пойти на ограбление

Разорившийся коммерсант ворвался в хабаровский банк и ограбил его. Мужчина взял 13 миллионов рублей.

Оказалось, он набрал огромное количество долгов из-за того, что делал большие ставки на спорт. Изначально житель Хабаровска торговал автомобилями, которые завозил из зарубежа. Когда же бизнес "прогорел", он и решил делать ставки на тотализаторе.

Но спортивные ставки не дали хорошего результата и ничуть не поправили финансовое положение гражданина.

Против местного жителя возбуждено уголовное дело по 4 статьи 161 УК РФ. Сам же грабитель помещён в СИЗО.