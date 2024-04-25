В преддверии летнего туристического сезона государственная компания "Автодор" увеличила тарифы на платных дорогах, ссылаясь на инфляционные процессы. Новые тарифы вступили в силу с 23 апреля.
На трассе "Дон" (М-4), ключевой для туристов, тарифы выросли на 6-20%. На участках трассы М-4 стоимость проезда теперь составляет 250 рублей за первые 93 километра и 350 рублей за следующие 118 километров.
Воронежский и краснодарский обходы также повышены в цене на 20% и 16.7% соответственно. Стоимость поездки из Москвы в Краснодар может достигать 4,7 тысячи рублей. На трассе "Нева" (М-11) тарифы также выросли, например, проезд до Солнечногорска увеличился на 7%, сообщает Турпром.
Фото: openverse.org/KenC1983 (CC BY-ND 2.0 license)
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