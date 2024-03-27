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Стало известно о запуске нового туристического автомобильного маршрута между Петербургом и Архангельском
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 0:33

Стало известно о запуске нового туристического автомобильного маршрута между Петербургом и Архангельском

Основная часть маршрута будет проходить по трассе М-8, известной как "Дорога на русский Север". Путешествие займет около четырех дней с остановками возле наиболее красивых населенных пунктов.

Маршрут предложит туристам возможность ознакомиться с историко-культурными достопримечательностями, включая живописные деревни и побережья Белого моря. Проект разрабатывается совместно с Роснефтью, чтобы обеспечить туристам необходимую информацию о достопримечательностях и маршруте на заправках.

Сотрудничество между туроператорами Петербурга и Архангельска также активно развивается для создания совместных экскурсионных программ.

Однако, существует нехватка мест размещения для туристов в Архангельской области. Планируется привлечение инвесторов из Петербурга для строительства крупных гостиниц и загородных домов. Для увеличения числа объектов размещения необходимо привлечь инвестиции в размере около 500 миллионов рублей. Также в планах строительство аквапарка на миллион посетителей в год, для чего потребуется около 2 миллиардов рублей.

Ожидается, что благодаря этим мерам туристический трафик в области удвоится за два года, достигнув двух миллионов туристов в год, сообщает ТАСС.

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