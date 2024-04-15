В результате весеннего паводка 11 регионов России столкнулись с подтоплением более 100 приусадебных участков и жилых домов. Подтопления зафиксированы в Оренбургской, Курганской, Самарской, Томской, Рязанской, Новосибирской, Владимирской, Брянской и Московской областях, а также в ЛНР и Башкирии.
В Оренбургской области остаются подтопленными 38 711 приусадебных участков и жилых домов, в Курганской — 880, в Самарской — 875, в Томской — 594, в ЛНР — 779, в Башкирии — 451, в Рязанской — 427, в Новосибирской — 227, во Владимирской — 210, в Брянской — 148, и в Московской — 107. Об этом рассказали в оперативных службах, сообщает ТАСС.
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