В период с 13 по 17 апреля в Тюменской области прогнозируются неблагоприятные явления на реке Ишим из-за паводка. Фактический уровень воды уже повысился до 90 см к 13 апреля.
Оперативные службы заявляют о готовности к ликвидации последствий и провели учения по защите населения. Введен режим ЧС, однако обстановка на реках пока контролируема. Предполагается высокий уровень воды в реках Ишим и Тобол из-за таяния снега и льда. Важно отметить, что в 2017 году паводком был нанесен значительный ущерб, было повреждено 22 населенных пункта, и ущерб составил 735 млн рублей, сообщает ТАСС.
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