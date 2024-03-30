На Кубани нашли в устье реки тело пропавшего 10-летнего мальчика

Тело 10-летнего мальчика с особенностями развития, который исчез два дня назад на территории Кубани, было найдено в устье реки, как сообщается в телеграм-канале следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю. В связи с этим инцидентом было возбуждено уголовное дело по статье 105 часть 2 пункт "в" Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство малолетнего).

По информации следствия, вечером 28 марта матерью 10-летнего мальчика было подано заявление в правоохранительные органы Мостовского района о его исчезновении. После этого руководство следственного управления СК РФ по краю, в лице Андрея Маслова, приказало незамедлительно начать расследование уголовного дела, сообщает ТАСС.

Согласно данным следствия, в день исчезновения, 28 марта, мальчик с особенностями развития покинул свой дом в поселке Псебай. Его мать начала поиски и сообщила об этом в полицию. В ходе поисков тело мальчика без видимых признаков насильственной смерти было обнаружено 30 марта в устье реки. Для установления точной причины смерти мальчика назначена судебно-медицинская экспертиза. На месте происшествия работают следователь и криминалист, которые проводят необходимые следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Руководитель следственного управления СК РФ по краю Андрей Маслов лично контролирует ход расследования уголовного дела, как добавили в ведомстве.