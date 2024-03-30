На Кубани нашли в устье реки тело пропавшего 10-летнего мальчика

Тело 10-летнего мальчика с особенностями развития, который исчез два дня назад на территории Кубани, было найдено в устье реки, как сообщается в телеграм-канале следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю. В связи с этим инцидентом было возбуждено уголовное дело по статье 105 часть 2 пункт "в" Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство малолетнего).
По информации следствия, вечером 28 марта матерью 10-летнего мальчика было подано заявление в правоохранительные органы Мостовского района о его исчезновении. После этого руководство следственного управления СК РФ по краю, в лице Андрея Маслова, приказало незамедлительно начать расследование уголовного дела, сообщает ТАСС.
Согласно данным следствия, в день исчезновения, 28 марта, мальчик с особенностями развития покинул свой дом в поселке Псебай. Его мать начала поиски и сообщила об этом в полицию. В ходе поисков тело мальчика без видимых признаков насильственной смерти было обнаружено 30 марта в устье реки. Для установления точной причины смерти мальчика назначена судебно-медицинская экспертиза. На месте происшествия работают следователь и криминалист, которые проводят необходимые следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Руководитель следственного управления СК РФ по краю Андрей Маслов лично контролирует ход расследования уголовного дела, как добавили в ведомстве.
OpenAI представила предварительную версию нового голосового движка под названием Voice Engine
Voice Engine позволяет создавать синтетические копии голосов на основе коротких аудиообразцов продолжительностью 15 секунд.
Ученые обнаружили новое существо на дне Тихого океана
В ходе экспедиции ко дну Тихого океана ученые обнаружили новый вид глубоководных существ — боконогих голотурий, или морских огурцов, включая розовое существо с ножками-сосисками.
Стало известно, что на майские праздники россияне поедут в Минск
Представитель компании, специализирующейся на организации экскурсий в Беларуссию Анастасия Павлова подчеркивает благоприятные условия для отдыха в стране: теплая погода и праздничные мероприятия.
Эксперты сообщили, что в первом квартале 2024 года россияне сократили свои расходы на онлайн-шопинг
Доля покупок в онлайн-магазинах снизилась с 56% в прошлом году до 34% в текущем. Общий средний чек в офлайн магазинах превысил средний чек онлайн-покупок, составив 1 684 рубля против 1 582 рублей соответственно.