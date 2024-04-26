Российские "дочки" немецких компаний Ariston и Bosch были переданы во временное управление организации, связанной с "Газпромом". Указ об этом был подписан сегодня президентом России Владимиром Путиным сегодня, собщает "Интерфакс".

В соответствии с указом, все 100% акций компаний "Аристон Термо Русь" и "БСХ Бытовые Приборы" переходят в собственность организации "Газпром бытовые системы". Эти компании являются российскими дочерними предприятиями западных производителей бытовой техники Ariston и Bosch (BSH Hausgerte GmbH). Таким образом, "Газпром бытовые системы" будет управлять активами этих компаний в России.

Сразу после начала спецоперации против Украины, концерн Bosch из Германии начал процесс остановки работы в России в 2022 году.

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