Диетолог Лазуренко поделилась рекомендациями по выбору полезных круп, заменяющих традиционные овсянку и рис

Диетолог Наталья Лазуренко выделила гречку и перловку как наиболее благоприятные для здоровья, обосновывая свой выбор низким гликемическим индексом данных злаков. Врач подчеркнула, что реальная польза продукта зависит от сочетания белков, жиров и углеводов, и что приготовление каши также играет важную роль.

Она предупредила о возможном увеличении уровня инсулина в организме, если гречка и перловка готовятся с добавлением определенных ингредиентов, таких как сливочное масло, молоко, мясные бульоны, сахар и фрукты, сообщает Privet-Rostov.