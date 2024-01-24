Диетолог Лазуренко поделилась рекомендациями по выбору полезных круп, заменяющих традиционные овсянку и рис

Диетолог Наталья Лазуренко выделила гречку и перловку как наиболее благоприятные для здоровья, обосновывая свой выбор низким гликемическим индексом данных злаков. Врач подчеркнула, что реальная польза продукта зависит от сочетания белков, жиров и углеводов, и что приготовление каши также играет важную роль.
Она предупредила о возможном увеличении уровня инсулина в организме, если гречка и перловка готовятся с добавлением определенных ингредиентов, таких как сливочное масло, молоко, мясные бульоны, сахар и фрукты, сообщает Privet-Rostov.
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