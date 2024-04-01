Льготная ипотека для семей с детьми до 6 лет будет продлена в России. Срок ее действия увеличен до 2030 года. Размер ее ставки не должен будет превышать шесть процентов. Документ об этом был сегодня опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации продлить до 2030 года срок действия льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей, предусмотрев сохранение процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставляемому семьям, имеющим детей в возрасте до шести лет, в размере, составляющем не более 6 процентов годовых в течение всего срока кредитования", — говорится в документе.
Срок исполнения порученияпоручения президента России был установлен на начало лета — 1 июня текущего года. Контроль за его выполнением возложен на Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина.
В целом, к 2030-му году уровень бедности среди многодетных семей в стране должен снизиться и составить не более 12 процентов, при этом общий уровень бедности населения в России не должен превышать семи процентов.
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