12 марта корабль Crew Dragon с экипажем Crew-7, куда входит росийский космонавт Константин Борисов, должен приводниться в Атлантике возле побережья Флориды (США). Аппарат с людьми приземляется на воду, а не на землю, из-за опасности приземления в населенных регионах Северной и Южной Америки. Приводнение имеет как плюсы, такие как комфорт для экипажа, так и минусы, включая сложность и дороговизну эвакуации спускаемой капсулы.

Расстыковка Crew Dragon от узлового модуля Harmony ожидается 11 марта в 18:05 по московскому времени. Однако точное время возвращения корабля зависит от погоды на земле.



Экипаж Crew-7 работает на МКС с августа 2023 года и включает астронавтов NASA, ESA и JAXA. После отчаливания Crew Dragon на станции продолжит работать международная команда.