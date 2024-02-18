Общественная палата РФ выбрала 65 ресторанов и отелей, которые стали лучшими по международной системе аудита Michelin. Проверку 350 популярных заведений в нескольких городах России проводили анонимные инспекторы Федерации ревизоров гостеприимства. В результате были отобраны лучшие из лучших, которые и вошли в новый гид-путеводитель. Он помогает будущим клиентам получить полное представление о заведении, которое прославилось высокой кухней и идеальным сервисом.
- Путешественники со всего мира всегда обращают внимание на регалии отелей при бронировании, - сообщила президент Федерации ревизоров Галина Драгни. - А посещение ресторана со знаком качества для туристов - гарантия приема на самом высоком уровне.
В число городов, где есть заведения с кристаллами, вошли Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Астана и другие. Больше всего наград остались в Москве: сразу 15 ресторанов и 10 отелей получили высшую оценку.
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