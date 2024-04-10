Некоторые рестораны и кафе в Турции включают в чек плату за обслуживание, которая сначала не называется. В ходе последних проверок в Стамбуле были наложены значительные штрафы на заведения, не указавшие эту плату в своем тарифе.

В соответствии с изменениями в законодательстве, нарушители должны ожидать серьезных штрафных санкций за каждое обнаруженное нарушение. Подобные меры направлены на защиту интересов туристов и предотвращение недобросовестных практик в сфере обслуживания.

Туристам рекомендуется быть бдительными и избегать "ресторанов-ловушек", соблюдая предостережения и рекомендации по выбору мест питания в туристических районах, сообщает Турпром.