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Ученые из Корнеллского университета предупредили, что более 80% важных природных территорий Земли лишены защиты
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 22:59

Ученые из Корнеллского университета предупредили, что более 80% важных природных территорий Земли лишены защиты

Исследование, опубликованное в Nature Communications, выявило, что половина суши планеты обеспечивает ресурсы для людей и поддерживает разнообразие видов, но только 18% этих зон находятся под защитой.

Ученые предупреждают о возможных конфликтах из-за освоения этих территорий для сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых и расширения населенных пунктов. Решением проблемы, считают ученые, может быть оптимизация глобального землепользования, чтобы совместить развитие возобновляемой энергетики с сохранением природы. Однако, без тщательного планирования, цели в области возобновляемых источников энергии могут противоречить целям охраны природы, сообщает Газета.Ру.

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