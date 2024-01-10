Ученые из Корнеллского университета предупредили, что более 80% важных природных территорий Земли лишены защиты

Исследование, опубликованное в Nature Communications, выявило, что половина суши планеты обеспечивает ресурсы для людей и поддерживает разнообразие видов, но только 18% этих зон находятся под защитой.
Ученые предупреждают о возможных конфликтах из-за освоения этих территорий для сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых и расширения населенных пунктов. Решением проблемы, считают ученые, может быть оптимизация глобального землепользования, чтобы совместить развитие возобновляемой энергетики с сохранением природы. Однако, без тщательного планирования, цели в области возобновляемых источников энергии могут противоречить целям охраны природы, сообщает Газета.Ру.
Специалисты из Бразилии выявили значительные преимущества растительного питания для укрепления иммунитета
В ходе эксперимента, в котором участвовало около 700 человек, из них 300 придерживались вегетарианской диеты, было установлено, что отказ от мяса в рационе снижает риск заражения коронавирусом на 39%.
Неизвестные испортили работу газопровода в ФРГ, нанеся ущерб более одного миллиона евро
Новые повреждения обнаружены на строящемся газопроводе для СПГ-терминала на севере Германии.
Врач-невролог Демьяновская подчеркнула, что некоторые обычные привычки могут свидетельствовать о серьезных заболеваниях
Апатия, хроническая усталость, упадок сил и заторможенность, по словам врача, не всегда являются следствием переутомления и стресса, а также могут указывать на наличие железодефицитной анемии.
Диетолог Стародубова предостерегла россиян от злоупотребления холодцом
Диетолог Антонина Стародубова предостерегла россиян от злоупотребления холодцом, подчеркивая связь между этим блюдом и рисками развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и сахарного диабета.