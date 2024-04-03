Россия анонсировала амбициозные мегапроекты развития курортов, целью которых является создание десяти всесезонных курортов на побережьях пяти морей и озера Байкал к 2035 году. Под эгидой Президента России планируется создание современных, круглогодичных курортов на берегах Балтийского, Азовского, Черного, Каспийского и Японского морей, а также на озере Байкал.
Крупнейшие проекты включают в себя курорты "Белая дюна" в Калининградской области и "Санкт-Петербург марина" на берегу Балтийского моря, которые предусматривают создание тысяч новых гостиничных номеров и обещают значительный экономический рост в регионах.
Курорты также ориентированы на разнообразие активного отдыха, включая спортивные площадки, аквапарки, а также зоны для проведения массовых мероприятий и фестивалей. Особое внимание уделяется семейному отдыху, что подчеркивается разнообразием развлечений для всех возрастных категорий.
Эти мегапроекты ожидаемо создадут более 90 тысяч новых рабочих мест и предоставят туристам незабываемый отдых в различных регионах России, сообщает Центральная Служба Новостей.
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