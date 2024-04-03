Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 03.04.2024 : 92,5254
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 03.04.2024 : 99,4116
В России планируют построить 10 всесезонных курортов на пяти морях
  1. Главная
  2. Страна
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:12

В России планируют построить 10 всесезонных курортов на пяти морях

Россия анонсировала амбициозные мегапроекты развития курортов, целью которых является создание десяти всесезонных курортов на побережьях пяти морей и озера Байкал к 2035 году. Под эгидой Президента России планируется создание современных, круглогодичных курортов на берегах Балтийского, Азовского, Черного, Каспийского и Японского морей, а также на озере Байкал.

Крупнейшие проекты включают в себя курорты "Белая дюна" в Калининградской области и "Санкт-Петербург марина" на берегу Балтийского моря, которые предусматривают создание тысяч новых гостиничных номеров и обещают значительный экономический рост в регионах.

Курорты также ориентированы на разнообразие активного отдыха, включая спортивные площадки, аквапарки, а также зоны для проведения массовых мероприятий и фестивалей. Особое внимание уделяется семейному отдыху, что подчеркивается разнообразием развлечений для всех возрастных категорий.

Эти мегапроекты ожидаемо создадут более 90 тысяч новых рабочих мест и предоставят туристам незабываемый отдых в различных регионах России, сообщает Центральная Служба Новостей.

Мир

Космический мусор с МКС упал на крышу дома в США

Космический мусор с МКС упал на крышу дома в США

В марте текущего года на крышу дома во Флориде упал обломок космического мусора, выброшенного с Международной космической станции три года назад.

Читать полностью
Nothing разрабатывает новый смартфон Phone 3, который выйдет на рынок в июле этого года

Nothing разрабатывает новый смартфон Phone 3, который выйдет на рынок в июле этого года

Устройство будет оснащено чипсетом Snapdragon 8s Gen 3, используемым в таких моделях как Xiaomi Civi 4 Pro, Redmi Turbo 3, Realme GT Neo 6 и iQOO Z9 Turbo.

Читать полностью

Общество

Эксперт Голов рекомендует приобретать туры на летний сезон заблаговременно

Эксперт Голов рекомендует приобретать туры на летний сезон заблаговременно

По словам эксперта, раннее бронирование обеспечивает более выгодные условия, так как спрос на билеты растет, а выбор становится ограниченнее, в результате чего цены возрастают.

Читать полностью
Врач Гончиков сообщил, что ночные мочеиспускания могут указывать на цистит и полиурию

Врач Гончиков сообщил, что ночные мочеиспускания могут указывать на цистит и полиурию

Врач-уролог Батор Гончиков предупредил, что ночные мочеиспускания (ноктурия) могут быть признаком различных заболеваний мочевыделительной системы.

Читать полностью

Новости