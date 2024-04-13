Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 13.04.2024 : 93,4419
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 13.04.2024 : 99,7264
News Medical: ученые обнаружили ключевую в развитии вируса ВИЧ модификацию
  1. Главная
  2. Общество
  3. Наука
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:43

News Medical: ученые обнаружили ключевую в развитии вируса ВИЧ модификацию

Недавнее исследование, опубликованное в Nature Microbiology, проливает свет на ключевую роль модификации РНК в выживании и репликации ВИЧ-1. Под руководством исследователей из Огайского университета, исследование показывает, что конкретная химическая модификация, m6A, на геноме РНК ВИЧ-1 играет решающую роль в способности вируса развиваться после инфекции.

Эта модификация происходит в основном на трех конкретных участках генома РНК и необходима для производства вирусных белков и геномной РНК, что указывает на встроенный механизм избыточности.

Полученные результаты предполагают, что направленное воздействие на эти конкретные м6А-модификации могло бы потенциально привести к новым методам лечения ВИЧ-инфекции. Исследование, финансируемое различными институтами, включая Национальный институт здоровья, открывает перспективный путь для будущих терапевтических вмешательств против ВИЧ.

Мир

В Китае начались продажи обновленного кроссовера Jetta VS5

В Китае начались продажи обновленного кроссовера Jetta VS5

После прохождения рестайлинга, автомобиль получил новый бампер и решетку радиатора.

Читать полностью
Кулинарный блогер Лю Ю Синь пожаловался на отравление тайской кухней

Кулинарный блогер Лю Ю Синь пожаловался на отравление тайской кухней

Тайский кулинарный блогер Лю Ю Синь, известный как Джейсон, стал героем скандала после того, как пожаловался на отравление, вызванное употреблением сырой пищи на одном из таиландских рынков.

Читать полностью

Общество

Дилеры РФ обнаружили ажиотажный спрос на Lada Granta с автоматической коробкой передач

Дилеры РФ обнаружили ажиотажный спрос на Lada Granta с автоматической коробкой передач

АвтоВАЗ начал продажи автомобилей Lada Granta с автоматической коробкой передач на прошлой неделе. По данным дилерских центров, спрос на машины с японским автоматом Jatco превысил ожидания из-за чего не всем желающим удастся приобрести автомобиль.

Читать полностью
Кардиолог Бокерия сообщила, что витамин В3 снижает

Кардиолог Бокерия сообщила, что витамин В3 снижает "плохой" холестерин и повышает "хороший"

Врач-кардиолог Ольга Бокерия выявила, что витамин В3, или ниацин, имеет способность снижать уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) и повышать уровень "хорошего" холестерина (ЛПВП).

Читать полностью

Новости