Недавнее исследование, опубликованное в Nature Microbiology, проливает свет на ключевую роль модификации РНК в выживании и репликации ВИЧ-1. Под руководством исследователей из Огайского университета, исследование показывает, что конкретная химическая модификация, m6A, на геноме РНК ВИЧ-1 играет решающую роль в способности вируса развиваться после инфекции.

Эта модификация происходит в основном на трех конкретных участках генома РНК и необходима для производства вирусных белков и геномной РНК, что указывает на встроенный механизм избыточности.

Полученные результаты предполагают, что направленное воздействие на эти конкретные м6А-модификации могло бы потенциально привести к новым методам лечения ВИЧ-инфекции. Исследование, финансируемое различными институтами, включая Национальный институт здоровья, открывает перспективный путь для будущих терапевтических вмешательств против ВИЧ.