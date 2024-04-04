Суд Москвы оштрафовал рэпера Степашина за пропаганду употребления наркотиков

Никулинский суд Москвы оштрафовал российского рэпера Платона Степашина. Артиста привлекли к ответственности по ч. 1.1. ст. 6.13 КоАП РФ. В тексте песен исполнителя обнаружили ярко выраженную пропаганду употребления запрещенных веществ. В соответствии с действующим законодательством Степашину грозит выплатить штраф суммой в 50 тысяч рублей.

Платон Степашин родился 24 ноября 2004 года. Известно, что он выступает под творческим псевдонимом "Молодой Платон".

Ранее по такой же статье привлекался другой хип-хоп исполнитель и рэпер Алишер Моргенштерн, в текстах песен которого также присутствовали упоминания употребления запрещенных веществ.