Общественности скоро будут предоставлена информация о аватаров с Ил-76. 24 января в результате удара ВСУ военно-транспортного самолёта Ил-76, российской армии, потерпел крушение в Белгородской области. До 1 июля глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин должен представить свой доклад.

Это следует из документа, который в пятницу утвердил глава государства — перечень поручений по итогам встречи со студентами — участниками специальной военной операции, прошедшей 26 января 2024 года, сообщает портал Кремля.

"Следственному комитету Российской Федерации обнародовать результаты расследования обстоятельств и причин крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области 24 января 2024 года" — говорится в документе на сайте Kremlin.

Самолет был сбит американской системой Patriot 26 января в Белгородской области выстрелом из Харьковской области Украины. В результате катастрофы погибли 65 пленных ВСУ, шесть членов экипажа и трое сопровождающих российских военных.