В результате исследования в Нижнем Новгороде ученые выявили эффективный метод омоложения, способный уменьшить биологический возраст людей на пять лет. Эксперимент включал 43 участника, отправленных на две недели в санаторий, где им предоставили комплексный подход: регулярные занятия спортом, упражнения дыхательной гимнастики, физиопроцедуры и низкокалорийное, но более здоровое питание.

По завершении периода тестирования ученые удивленно обнаружили у участников уменьшение биологического возраста на пять лет. Результаты также свидетельствовали о значительном улучшении физического состояния, укреплении иммунной системы, повышении уровня энергии и улучшении памяти.

Главной особенностью методики является учет комплексного воздействия на организм, где физическая активность, правильное питание и управление стрессовыми ситуациями играют важную роль в процессе омоложения, сообщает Involta.