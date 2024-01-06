В результате исследования в Нижнем Новгороде ученые выявили эффективный метод омоложения, способный уменьшить биологический возраст людей на пять лет. Эксперимент включал 43 участника, отправленных на две недели в санаторий, где им предоставили комплексный подход: регулярные занятия спортом, упражнения дыхательной гимнастики, физиопроцедуры и низкокалорийное, но более здоровое питание.
По завершении периода тестирования ученые удивленно обнаружили у участников уменьшение биологического возраста на пять лет. Результаты также свидетельствовали о значительном улучшении физического состояния, укреплении иммунной системы, повышении уровня энергии и улучшении памяти.
Главной особенностью методики является учет комплексного воздействия на организм, где физическая активность, правильное питание и управление стрессовыми ситуациями играют важную роль в процессе омоложения, сообщает Involta.
В Патагонии палеонтологи нашли новый вид травоядного динозавра
В Патагонии палеонтологи аргентинского совета по научным исследованиям Conicet обнаружили новый вид травоядного динозавра, получившего название Sidersaura marae. Этот четвероногий динозавр с длинной шеей и клювом жил примерно 96-93 миллиона лет назад на территории Южной Америки.
АТОР предоставило список самых странных правил и запретов для туристов, действующих в различных странах Европы
Одним из необычных ограничений стал запрет на использование полотенец на итальянском острове Сардиния, введенный из-за того, что туристы уносили с собой песок. На пляже Ла Пелоза разрешено брать только коврики для загара, а на розовом пляже Спьяджа Роза предусмотрены крупные штрафы до 3500 евро за кражу песка.
Ученые из Челябинска представили новаторское солнечное устройство для опреснения воды
Ученые из Челябинска представили новаторское солнечное устройство для опреснения воды, способное производить чистую воду из морской и грунтовой воды. Разработанное устройство, созданное учеными Южно-Уральского государственного университета, может производить до трех литров чистой воды в сутки.
Новое исследование выявило, что употребление клюквы связано с уменьшением риска смерти на 31%
Этот вывод основан на восьмилетнем исследовании, в рамках которого были изучены пищевые привычки более 37 тысяч человек. Сравнивая с другими лесными ягодами, клюква оказалась наиболее эффективной в продлении жизни.