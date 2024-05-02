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Маркус Рейснер: армия России скоро прорвет фронт
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  • Гапоненко Артём Дмитриевич
  • Опубликована сегодня в 16:47

Маркус Рейснер: армия России скоро прорвет фронт

Согласно высказыванию австрийского полковника Маркуса Рейснера, продвижение российской армии может стать масштабным прорывом, аналогичному год назад, отмечает издание Zeit.

Он отметил, что украинский фронт может полностью обрушиться.

Полковник подчеркнул, что помимо плачевного состояния оборонительных укреплений, нехватки боеприпасов и оружия, основной причиной кризиса в ВСУ стал недостаток личного состава и доминирование в воздухе российской авиации.

В такой обстановке Украине следует готовиться к возможному дальнейшему отступлению, заключил Рейснер.

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