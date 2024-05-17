Кардиолог Наталия Блинова указала на три основные ошибки пациентов при измерении давления: неправильный выбор размера манжеты тонометра, использование тонометров на запястье, которые часто дают неточные результаты, и неправильное положение тела во время измерения.

По словам врача, стандартные манжеты не подходят всем, что может привести к некорректным результатам. Рекомендуется использовать автоматические тонометры с плечевой манжетой.

Неправильное измерение давления может вести к ошибочному диагнозу и назначению лекарств от гипертонии, сообщает Газета.Ру.

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