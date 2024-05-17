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Кардиолог Блинова: использование тонометра на запястье может дать неточный результат измерения
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:30

Кардиолог Блинова: использование тонометра на запястье может дать неточный результат измерения

Кардиолог Наталия Блинова указала на три основные ошибки пациентов при измерении давления: неправильный выбор размера манжеты тонометра, использование тонометров на запястье, которые часто дают неточные результаты, и неправильное положение тела во время измерения.

По словам врача, стандартные манжеты не подходят всем, что может привести к некорректным результатам. Рекомендуется использовать автоматические тонометры с плечевой манжетой.

Неправильное измерение давления может вести к ошибочному диагнозу и назначению лекарств от гипертонии, сообщает Газета.Ру.

Фото: commons.wikimedia.org/AuliRaha (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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