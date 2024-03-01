Несмотря на текущие геополитические сложности, Москва продолжает оставаться одним из ведущих мировых городов в области науки и технологий, такой вывод сделали исследователи Высшей школы экономики (ВШЭ). Они составили рейтинг крупнейших городов мира по уровню пространственного и технологического развития. В частности, он свидетельствует о значительных успехах Москвы, которая заняла пятое место в общемировом рейтинге.
Кроме того, Санкт-Петербург, занимающий 7-е место, также демонстрирует высокий уровень развития. Это объясняется большой концентрацией научных и образовательных учреждений в городе, что делает его привлекательным для молодежи и способствует развитию городской экономики, сообщает "Деловой Петербург".
В целом, результаты исследования свидетельствуют о том, что Россия обладает значительным потенциалом в области пространственного и технологического развития своих городов, и это может стать одним из ключевых факторов ее экономического роста и конкурентоспособности на мировой арене
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