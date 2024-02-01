С 1 февраля 2024г. в России начал действовать комплексный рейтинг ответственности отношения предприятий к экологии, кадрам и государству. Соответствующий ГОСТ (ГОСТ Р 71198-2023) опубликован на сайте Росстандарта.
На данный момент наивысшую оценку нового рейтинга получила компания ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ" — уровень ААА и 149 баллов — следует из данных сайта экг-рейтинг.рф. В качестве бонуса бизнес получит привилегии в ведении своих дел и упрощенный доступ к капиталу.
Ранее на полях Петербургского международного экономического форума в 2023 году состоялась презентация ЭКГ-рейтинга ответственного бизнеса.
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