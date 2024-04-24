Генпрокурор РФ Игорь Краснов выступая в Совете Федерации, что он и его ведомство проконтролирует, чтобы списываемые регионам по инициативе президента кредиты шли на инвестиции, а не на премии, банкеты и машины чиновникам. Краснов сделал это заявление выступая с докладом о состоянии законности и правопорядка, пердает ТАСС.

"Под нашим контролем остается целевое использование средств бюджетных кредитов, списанных во исполнение поручения президента в ходе послания Федеральному Собранию. Надзорными средствами будем добиваться, чтобы деньги регионами направлялись на инвестиции и создание современной инфраструктуры, а не на премии, банкеты и закупку машин для чиновников", — сообщил генпрокурор.

Как рассказал Краснов, реализация национальных проектов и использование инфраструктурных бюджетных кредитов находятся под контролем его ведомства. Это позволило предотвратить хищение 913 млн рублей и завершить строительство и ремонт 130 социальных объектов. По материалам прокурорских проверок возбуждено 719 уголовных дел с ущербом более 1 млрд рублей.

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