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Эксперты: весной наибольшим спросом среди российских путешественников пользуются санатории в Кавминводах
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:28

Эксперты: весной наибольшим спросом среди российских путешественников пользуются санатории в Кавминводах

По данным национального туроператора "Алеан", 67% туристов, выбирающих оздоровительные программы, предпочитают Кавминводы. Стоимость десятидневного отдыха варьируется в зависимости от уровня комфорта: от 110 тысяч рублей на двоих в эконом-сегменте до 200 тысяч рублей в объектах высокого уровня.

Санатории Краснодарского края также пользуются спросом — их выбирают 15 процентов пользователей. Стоимость отдыха начинается от 47 тысяч рублей на двоих в эконом-сегменте и достигает 150 тысяч рублей в более комфортных условиях.

Десятый процент туристов предпочитает санатории Белоруссии, с минимальной стоимостью от 48 тысяч рублей на двоих в эконом-сегменте.

Санатории Урала, Сибири, Подмосковья и средней полосы России выбирают весной восемь и четыре процента путешественников соответственно, сообщает РИА Новости.

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