Эксперты: весной наибольшим спросом среди российских путешественников пользуются санатории в Кавминводах

По данным национального туроператора "Алеан", 67% туристов, выбирающих оздоровительные программы, предпочитают Кавминводы. Стоимость десятидневного отдыха варьируется в зависимости от уровня комфорта: от 110 тысяч рублей на двоих в эконом-сегменте до 200 тысяч рублей в объектах высокого уровня.
Санатории Краснодарского края также пользуются спросом — их выбирают 15 процентов пользователей. Стоимость отдыха начинается от 47 тысяч рублей на двоих в эконом-сегменте и достигает 150 тысяч рублей в более комфортных условиях.
Десятый процент туристов предпочитает санатории Белоруссии, с минимальной стоимостью от 48 тысяч рублей на двоих в эконом-сегменте.
Санатории Урала, Сибири, Подмосковья и средней полосы России выбирают весной восемь и четыре процента путешественников соответственно, сообщает РИА Новости.
Neuralink начал работу над созданием импланта, возвращающего зрение
Neuralink, компания, основанная Илоном Маском в 2016 году, разрабатывает передовые нейротехнологии, направленные на улучшение качества жизни людей.
В западных странах был замечен рост случаев рака кишечника среди молодежи
Колоректальный рак, или рак кишечника, становится все более распространенным среди молодых людей, проживающих в развитых странах.
Эксперт по автомобильной тематике Васильев выделил главную проблему современных автомобилей
Падение качества автомобилей считается естественным процессом, обусловленным несколькими факторами.
Стало известно, что медитации могут помочь в борьбе с гневом
Недавнее исследование, включающее анализ более 150 исследований с участием более 10 тысяч человек, выявило эффективные способы управления гневом.