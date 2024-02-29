В 2023 году количество туристов, посетивших Сахалинскую область, достигло почти 515 тыс. человек

Основным центром зимнего туризма остается горнолыжный курорт "Горный воздух", который по плану станет одним из лучших в России и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это будет достигнуто за счет строительства новых гостиничных комплексов, расширения инфраструктуры и увеличения протяженности трасс.

Вариативность предложений для отдыха включает различные ценовые категории, привлекая как самостоятельных туристов, так и семьи с детьми. Росту туристического потока способствует новый аэровокзальный комплекс с высокой пропускной способностью до 5 млн человек в год, сообщает Известия.