В 2023 году количество туристов, посетивших Сахалинскую область, достигло почти 515 тыс. человек

Основным центром зимнего туризма остается горнолыжный курорт "Горный воздух", который по плану станет одним из лучших в России и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это будет достигнуто за счет строительства новых гостиничных комплексов, расширения инфраструктуры и увеличения протяженности трасс.
Вариативность предложений для отдыха включает различные ценовые категории, привлекая как самостоятельных туристов, так и семьи с детьми. Росту туристического потока способствует новый аэровокзальный комплекс с высокой пропускной способностью до 5 млн человек в год, сообщает Известия.
Ученые из Китая выяснили, что кипячение удаляет из воды до 90% частиц микропластика
Исследование, проведенное китайскими учеными под руководством профессора Эдди Цзэна из Университета Цзинань, выявило, что кипячение воды удаляет от 80% до 90% мелких и крупных частиц микропластика. Это происходит за счет осаждения частиц на дне и стенках сосудов вместе с накипью из карбоната кальция, образующегося при высоких температурах.
Ученые университета Англии Раскина: психопатия у женщин более распространена, чем ранее предполагалось
Ранее принято было считать, что соотношение мужчин и женщин среди психопатов составляет 6:1. Однако фактическое соотношение, установленное британскими учёными, составляет 1,2:1, что указывает на то, что женщины страдают от психопатии в пять раз чаще, чем ранее предполагалось.
Врач Михалева рекомендует пожилым людям избегать определенных продуктов в своем рационе
Мясная гастрономия, особенно красное мясо, является канцерогеном первого класса опасности, увеличивая риск развития рака кишечника и других заболеваний, таких как ожирение, диабет и артериальная гипертензия. Высокое содержание насыщенных жиров и холестерина делает красное мясо нежелательным для пожилых людей.
Эксперт Пономарев раскрывает секреты долговечности двигателя автомобиля
Технический тренер сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев подчеркивает, что соблюдение несложных правил может значительно продлить срок службы мотора.