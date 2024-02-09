В 2023 году Пермский край стал одним из самых популярных для путешествий. Анализ данных бронирования отелей показал значительное увеличение интереса к региону со стороны пользователей. Туристы проводили в Перми в среднем два дня, тратя при этом около 4 200 рублей на проживание в отеле за ночь.
Однако в 2024 году наибольшей популярностью пользуются другие регионы, такие как Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Волгоградская, Липецкая, Тверская и Кемеровская области, а также Крым и Удмуртия, сообщает Центральная Служба Новостей.
Лидер КНДР пригрозил оккупацией Южной Корее
Главным своим врагом считает Пхеньян "южнокорейских марионеток", которых возможно придётся вскоре оккупировать.
Западные СМИ встали в очередь на интервью к Путину
Число просмотров вышедшего сегодня ночью интервью экс-журналиста Fox News с российским лидером уже посмотрели в соцсети "Икс" 80 млн раз.
Земляника признана природным антибиотиком благодаря высокому содержанию витамина C
Доктор медицинских наук Маргарита Королева подчеркивает, что в землянике также присутствуют важные элементы, такие как магний и витамины группы B.
Высланному из Латвии Борису Каткову предоставили жилье в Калининграде
В пресс-службе губернатора Калининградской области сообщили, что Борис Катков, которого латвийские власти выдворили из страны в преклонном возрасте, получил государственное жилье.