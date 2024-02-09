В 2023 году туристический поток в Пермский край вырос на 56%

В 2023 году Пермский край стал одним из самых популярных для путешествий. Анализ данных бронирования отелей показал значительное увеличение интереса к региону со стороны пользователей. Туристы проводили в Перми в среднем два дня, тратя при этом около 4 200 рублей на проживание в отеле за ночь.

Однако в 2024 году наибольшей популярностью пользуются другие регионы, такие как Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Волгоградская, Липецкая, Тверская и Кемеровская области, а также Крым и Удмуртия, сообщает Центральная Служба Новостей.