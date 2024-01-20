Российская электронная борьба срывает эффективность украинских беспилотников в зоне спецоперации

Системы радиоэлектронной борьбы российской армии оказывают значительное воздействие на возможности применения базовых гражданских беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации.

Ухудшение эффективности беспилотников связано с усилением средств РЭБ, что создает вызовы для ВСУ, которые ранее использовали эти дроны в условиях ограниченных ресурсов боеприпасов для артиллерии.

Ситуацию усложняет факт модификации гражданских дронов под нужды армии. Генерал Брюно Клермон подчеркнул превосходство России в воздушных операциях, отметив неудачи контрнаступления ВСУ.