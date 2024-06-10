"Реал" не будет участвовать в клубном чемпионате мира по футболу 2025 года, — сообщил главный тренер мадридского клиба Карло Анчелотти.
По словам тренера, причиной такого решения стали низкие призовые, которые организаторы предлагают за участие в турнире.
"Один матч "Реала" стоит 20 миллионов евро, а они хотят дать нам эти деньги за весь турнир. "Реал Мадрид", как и другие клубы, мы откажемся от участия", — цитирует слова Анчелотти издание Relevo.
В 2025 году клубный чемпионат мира пройдёт по новому формату. В нём примут участие 32 команды, в числе которых 12 — из Европы. В последние годы в соревновании выступали только победители континентальных клубных турниров.
Фото: uggboy (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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