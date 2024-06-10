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Реал не будет учавствовать в клубном ЧМ-2025 из - за низких призовых
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  • Ульянов Марк Владимирович
  • Опубликована сегодня в 13:29

Реал не будет учавствовать в клубном ЧМ-2025 из - за низких призовых

"Реал" не будет участвовать в клубном чемпионате мира по футболу 2025 года, — сообщил главный тренер мадридского клиба Карло Анчелотти.

По словам тренера, причиной такого решения стали низкие призовые, которые организаторы предлагают за участие в турнире.

"Один матч "Реала" стоит 20 миллионов евро, а они хотят дать нам эти деньги за весь турнир. "Реал Мадрид", как и другие клубы, мы откажемся от участия", — цитирует слова Анчелотти издание Relevo.

В 2025 году клубный чемпионат мира пройдёт по новому формату. В нём примут участие 32 команды, в числе которых 12 — из Европы. В последние годы в соревновании выступали только победители континентальных клубных турниров.

Фото: uggboy (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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