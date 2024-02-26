Полицейскому предъявили обвинение в изнасиловании несовершеннолетней девушки

В подмосковной полиции рассказали о том, как сотрудник органов правопорядка изнасиловал несовершеннолетнюю девушку, находясь на службе и при исполнении должностных обязанностей.
Сотрудник постовой службы МУ МВД «Щёлковское» совершил преступление, а именно изнасиловал девушку 2007 года рождения, находясь при исполнении, рассказывают в самом ведомстве.
Полицейский официально уволен из правоохранительных органов и понесёт заслуженное наказание, твёрдо заявили в главном управлении МВД России по Московской области.
Банкир Джейкоб Ротшильд скончался в возрасте 87 лет
Сообщение о кончине финансиста появилось в сети X (заблокирована в России), на странице Поместье Уоддесдон, управляемое фондом Ротшильдов.
Турнир по самбо имени Путина прошел в западной Африке
Победу одержал Алира Абдул Малик, а россиянин Магомед Алиев получил бронзу.
На платформе Premier стартовал сериал, посвященный истории появления хлебопекарной отрасли
Режиссёр-документалист Юрий Однопозов снимет сериал про появление и развитие хлебной отрасли.
На 88-м году жизни скончался актер Эрнст Романов
На официальном сайте Санкт-Петербургского театра имени Андрея Миронова сообщили о смерти артиста театра и кино Эрнста Романова.