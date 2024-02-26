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Полицейскому предъявили обвинение в изнасиловании несовершеннолетней девушки
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 16:32

Полицейскому предъявили обвинение в изнасиловании несовершеннолетней девушки

В подмосковной полиции рассказали о том, как сотрудник органов правопорядка изнасиловал несовершеннолетнюю девушку, находясь на службе и при исполнении должностных обязанностей.

Сотрудник постовой службы МУ МВД «Щёлковское» совершил преступление, а именно изнасиловал девушку 2007 года рождения, находясь при исполнении, рассказывают в самом ведомстве.

Полицейский официально уволен из правоохранительных органов и понесёт заслуженное наказание, твёрдо заявили в главном управлении МВД России по Московской области.

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