Бойцы РФ не бросили раненую украинку на поле боя, вытащив ее и оказав посильную помощь. Военные ВСУ перед этим отступили, бросив своих раненых соотечественников, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.
Заметить женщину военным получилось с помощью дрона. Увидев российский беспилотник, раненая стала подавать знаки рукой. Благодаря этому военные смогли обеспечить эвакуацию и своевременную медицинскую обработку раны.
Этот бой был отмечен разгромом украинского подразделения под крынками, говорится в официальном сообщении Сальдо. Среди бойцов РФ были морпехи и десантники.
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