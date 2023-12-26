Бойцы РФ не бросили раненую украинку на поле боя, вытащив ее и оказав посильную помощь. Военные ВСУ перед этим отступили, бросив своих раненых соотечественников, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

Заметить женщину военным получилось с помощью дрона. Увидев российский беспилотник, раненая стала подавать знаки рукой. Благодаря этому военные смогли обеспечить эвакуацию и своевременную медицинскую обработку раны.

Этот бой был отмечен разгромом украинского подразделения под крынками, говорится в официальном сообщении Сальдо. Среди бойцов РФ были морпехи и десантники.