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Солдаты ВСУ бросили – солдаты РФ спасли: с поля боя вытащили раненую украинку
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 7:56

Солдаты ВСУ бросили – солдаты РФ спасли: с поля боя вытащили раненую украинку

Бойцы РФ не бросили раненую украинку на поле боя, вытащив ее и оказав посильную помощь. Военные ВСУ перед этим отступили, бросив своих раненых соотечественников, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

Заметить женщину военным получилось с помощью дрона. Увидев российский беспилотник, раненая стала подавать знаки рукой. Благодаря этому военные смогли обеспечить эвакуацию и своевременную медицинскую обработку раны.

Этот бой был отмечен разгромом украинского подразделения под крынками, говорится в официальном сообщении Сальдо. Среди бойцов РФ были морпехи и десантники.

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