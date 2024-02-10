Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах встречи с двухпартийной делегацией Палаты представителей конгресса США. На ней лидер Киева обсудил поставки ВСУ американских дальнобойных ракет ATACMS, однако, по словам Зеленского, решения так и не было принято.

Обсудили, прежде всего, три вопроса: необходимость поддержки в этом году и нового американского пакета, - сообщил президент Украины на своем Телеграм-канале. - Третий ключевой вопрос - ATACMS, относительно которых пока нет, к сожалению, решения.

Зеленский также добавил, что рассказал делегации о ситуации на фронте и необходимости поддержки обороны Украины. Кроме того, он уточнил, сохраняет ли прежнюю силу поддержка США. В ответ сказали, что сенат все так же поддерживает Киев.