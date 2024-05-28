Врач-онколог Хамис Магомедова рассказала в беседе с изданием "Доктор Питер", что постоянный недосып или засыпание после 23 часов может привести к серьезным последствиям, включая развитие рака.
Она предупредила, что так называемый "циркадный стресс", вызванный недостатком сна, может спровоцировать депрессию, сердечно-сосудистые заболевания, бессонницу и даже онкологические заболевания.
Магомедова объяснила, что изменение естественных биоритмов может негативно повлиять на клеточное обновление и восстановление ДНК, что в свою очередь увеличивает риск развития рака.
Она также отметила, что биологические часы регулируют выработку гормона мелатонина, который играет важную роль в регуляции сна и действует как антиоксидант, помогая устранить повреждения ДНК. Сбой циркадных ритмов, по её словам, может привести к снижению выработки мелатонина и увеличению риска развития рака.
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