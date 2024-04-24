Главное управление МЧС России по Москве предупреждает о наступлении сильного дождя, грозы и усиления ветра до 14 м/с в столице в ближайшее время.
Прогнозы синоптиков Росгидромета указывают на ожидаемое нарастание погодных явлений с 25 по 26 апреля, включая дождь, грозу и усиление ветра до 14 м/с.
МЧС призывает водителей снизить скорость и увеличить дистанцию между автомобилями, а также избегать резких маневров во время движения. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции на улицах, а также избегать укрытия под деревьями.
Информация предоставлена в целях обеспечения безопасности граждан в условиях неблагоприятной погоды, сообщает ТАСС.
Фото: ru.wikipedia.org/Вячеслав Бабияк (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 Generic License)
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