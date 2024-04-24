Главное управление МЧС России по Москве предупреждает о наступлении сильного дождя, грозы и усиления ветра до 14 м/с в столице в ближайшее время.

Прогнозы синоптиков Росгидромета указывают на ожидаемое нарастание погодных явлений с 25 по 26 апреля, включая дождь, грозу и усиление ветра до 14 м/с.

МЧС призывает водителей снизить скорость и увеличить дистанцию между автомобилями, а также избегать резких маневров во время движения. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции на улицах, а также избегать укрытия под деревьями.

Информация предоставлена в целях обеспечения безопасности граждан в условиях неблагоприятной погоды, сообщает ТАСС.

Фото: ru.wikipedia.org/Вячеслав Бабияк (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 Generic License)