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Из-за непогоды число обесточенных потребителей в Дагестане снизилось до 3,4 тыс.
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  • Приходько Александр
  • Опубликована сегодня в 8:43

Из-за непогоды число обесточенных потребителей в Дагестане снизилось до 3,4 тыс.

Количество потребителей, лишенных электроснабжения из-за сильного ветра в Дагестане, к 6:00 по московскому времени, уменьшилось до 3,4 тыс. человек, как сообщает Минэнерго России. В то же время, специалисты энергетической отрасли продолжают восстанавливать нарушенное в результате непогоды энергоснабжение в нескольких регионах Центральной России. К 6:00 утра без электроснабжения остаются 10,8 тыс. человек в Рязанской области, 7,8 тыс. человек во Владимирской области и 10 тыс. человек в Ярославской области, сообщает ТАСС.

Также продолжаются усилия по восстановлению нарушенного энергоснабжения в Донецкой и Луганской народных республиках, где всего лишь из-за сложных погодных условий остаются без электричества 39,9 тыс. человек.

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