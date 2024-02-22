Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 22.02.2024 : 92,4387
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 22.02.2024 : 99,8968
Личные данные военкомов выложили в сеть российские хакеры
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине
  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 10:41

Личные данные военкомов выложили в сеть российские хакеры

Российские хакеры опубликовали данные сотрудников военкоматов Украины. База данных была взломана хакерской группой RaHDIt ("Злые русские хакеры"). В результате личные данные 2600 представителей ТЦК (территориальных центров комплектования) стали достоянием пользователей сети интернет.

Помимо адресов хакеры выложили в сеть личные телефоны, паспортные данные, электронную почту и ссылки на страницы в соцсетях сотрудников ТЦК, сообщает РИА "Новости". Посыл хакеров таков: эти люди отлавливают и отправляют на убой ваших детей, мужей, родственников. Вы должны знать их в лицо и иметь возможность выразить им свое отношение к их "работе".

Очередные меры по массовой мобилизации граждан Украины готовит власть этой страны. На фоне череды неудач ВСУ на фронте, в руководстве страны и армии царит паника и упаднические настроения. Эта акция российских хакеров вряд ли прибавит оптимизма киевскому режиму.

Мир

Байден оскорбил Путина в предвыборной речи

Байден оскорбил Путина в предвыборной речи

Джо Байден продолжает удивлять. Оскорбления в адрес президента России продолжают сыпаться.

Читать полностью
Американский сенатор прибыл на Тайвань

Американский сенатор прибыл на Тайвань

США продолжают показывать Китаю, что не перестанут сотрудничать с Тайванем.

Читать полностью

Общество

В Финляндии хотят навсегда закрыть два КПП на границе с Россией

В Финляндии хотят навсегда закрыть два КПП на границе с Россией

Руководство пограничной службы Финляндии предложило навсегда закрыть два пункта пропуска на границе с Россией — КПП "Париккала" и "Инари" в городе Лиекса. Эта инициатива пришла после нескольких лет приостановки работы этих пунктов — "Париккала" из-за санкций ЕС, а "Инари" из-за прекращения импорта древесины.

Читать полностью
Ученые продолжают поиск гипотетической Девятой Планеты во внешних пределах Солнечной системы

Ученые продолжают поиск гипотетической Девятой Планеты во внешних пределах Солнечной системы

Исследование, опубликованное в The Astronomical Journal, использовало данные Pan-STARRS для сужения области поиска и уточнения параметров планеты. Результаты исследования позволили исключить 78% потенциальных местонахождений планеты и предоставить новые оценки её характеристик.

Читать полностью

Новости