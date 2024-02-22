Российские хакеры опубликовали данные сотрудников военкоматов Украины. База данных была взломана хакерской группой RaHDIt ("Злые русские хакеры"). В результате личные данные 2600 представителей ТЦК (территориальных центров комплектования) стали достоянием пользователей сети интернет.
Помимо адресов хакеры выложили в сеть личные телефоны, паспортные данные, электронную почту и ссылки на страницы в соцсетях сотрудников ТЦК, сообщает РИА "Новости". Посыл хакеров таков: эти люди отлавливают и отправляют на убой ваших детей, мужей, родственников. Вы должны знать их в лицо и иметь возможность выразить им свое отношение к их "работе".
Очередные меры по массовой мобилизации граждан Украины готовит власть этой страны. На фоне череды неудач ВСУ на фронте, в руководстве страны и армии царит паника и упаднические настроения. Эта акция российских хакеров вряд ли прибавит оптимизма киевскому режиму.
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