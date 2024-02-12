Погибли 100 человек, а 230 получили ранения в результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по городу Рафах, сообщает РИА Новости, ссылаясь на телеканал Al Mayadeen.

Большинство пострадавших и погибших — мирные жители, женщины и дети. Прицельные удары авиации наносятся по жилым домам и мечетям, где размещены беженцы. Удары по гражданским объектам подтвердил Палестинский Красный Полумесяц.