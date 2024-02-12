Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 10.02.2024 : 90,8901
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 10.02.2024 : 97,9364
Сотня погибших — результат удара Израиля по Рафаху
  1. Главная
  2. Мир
  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 6:43

Сотня погибших — результат удара Израиля по Рафаху

Погибли 100 человек, а 230 получили ранения в результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по городу Рафах, сообщает РИА Новости, ссылаясь на телеканал Al Mayadeen.

Большинство пострадавших и погибших — мирные жители, женщины и дети. Прицельные удары авиации наносятся по жилым домам и мечетям, где размещены беженцы. Удары по гражданским объектам подтвердил Палестинский Красный Полумесяц.

Мир

На выборах главы Финляндии победил Александр Стубб

На выборах главы Финляндии победил Александр Стубб

Президентом Финляндии станет человек, который не занимался политикой с 2020 года, но активно критикует Россию.

Читать полностью
Ученые из Торонтского университета: отказ от курения благоприятно влияет на здоровье в любом возрасте

Ученые из Торонтского университета: отказ от курения благоприятно влияет на здоровье в любом возрасте

Оптимальным периодом для прекращения курения считается возраст до 40 лет, что позволяет достичь схожей продолжительности жизни с некурящими людьми. Организм начинает восстанавливаться почти полностью через 10 лет после прекращения курения.

Читать полностью

Общество

Ученые сообщают: стероиды вызывают нарушение сна у 66% пользователей

Ученые сообщают: стероиды вызывают нарушение сна у 66% пользователей

Исследование, проведенное исследователями из Oslo University Hospital и опубликованное в BMC Psychiatry, обнаружило, что употребление анаболически-андрогенных стероидов (ААС) связано с нарушениями сна у 66% пользователей.

Читать полностью
В 2023 году портал

В 2023 году портал "Госуслуги" столкнулся с более чем 600 миллионами DDoS-атак

Игорь Ляпунов, вице-президент "Ростелекома", раскрыл эту информацию на Дне госуслуг, проводимом в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве. Атаки имели общую пропускную способность более 1 терабайта в секунду.

Читать полностью

Новости