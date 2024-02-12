Погибли 100 человек, а 230 получили ранения в результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по городу Рафах, сообщает РИА Новости, ссылаясь на телеканал Al Mayadeen.
Большинство пострадавших и погибших — мирные жители, женщины и дети. Прицельные удары авиации наносятся по жилым домам и мечетям, где размещены беженцы. Удары по гражданским объектам подтвердил Палестинский Красный Полумесяц.
На выборах главы Финляндии победил Александр Стубб
Президентом Финляндии станет человек, который не занимался политикой с 2020 года, но активно критикует Россию.
Ученые из Торонтского университета: отказ от курения благоприятно влияет на здоровье в любом возрасте
Оптимальным периодом для прекращения курения считается возраст до 40 лет, что позволяет достичь схожей продолжительности жизни с некурящими людьми. Организм начинает восстанавливаться почти полностью через 10 лет после прекращения курения.
Ученые сообщают: стероиды вызывают нарушение сна у 66% пользователей
Исследование, проведенное исследователями из Oslo University Hospital и опубликованное в BMC Psychiatry, обнаружило, что употребление анаболически-андрогенных стероидов (ААС) связано с нарушениями сна у 66% пользователей.
В 2023 году портал "Госуслуги" столкнулся с более чем 600 миллионами DDoS-атак
Игорь Ляпунов, вице-президент "Ростелекома", раскрыл эту информацию на Дне госуслуг, проводимом в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве. Атаки имели общую пропускную способность более 1 терабайта в секунду.