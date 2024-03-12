Ученый Нуруллаев провел исследование о воздействии излучения от бытовых приборов на человека

Учёный из Перми и кандидат физико-математических наук Эргаш Нуруллаев разделил волны на ионизирующие и неионизирующие, приводя примеры таких приборов как микроволновые печи, холодильники, смартфоны и другие.

Особое внимание было уделено сверхвысокочастотному излучению, считающемуся самым сильным источником в бытовых условиях, особенно в микроволновых печах. Нуруллаев подчеркнул, что хотя СВЧ-лучи могут передавать тепловую энергию, их воздействие на человека минимально благодаря специальному защитному материалу, используемому в этих приборах.

Таким образом, Нуруллаев призывает к обоснованному подходу к использованию бытовых приборов и утверждает, что, несмотря на опасения, микроволновые печи представляют минимальную угрозу для здоровья при правильном использовании, сообщает Аргументы И Факты.