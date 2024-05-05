Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказал в своем интервью о возможной просьбе со стороны Украины к Западу. По его словам, если украинская армия потеряет силы, Киеву придется просить другие страны об отправки солдат на фронт.

- Я считаю, что это абсолютно возможно, что мы можем попросить, - сообщил Гончаренко.

Во время своего выступления он также поблагодарил президента Франции Макрона - последний до этого уже вносил предложение помочь Киеву войсками. Гончаренко оценил слова лидера, сказанные в мае, как «хороший знак».

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