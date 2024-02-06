В Верховной Раде Украины поддержали идею о продлении военного положения и мобилизации. Об этом рассказал депутат парламента Алексей Гончаренко. В документе говорится, что продление рассчитано на 90 дней - до 13 мая.

- Рада проголосовала за продление военного положения на Украине и поддержала продолжение общей мобилизации на 90 дней, - написал Гончаренко в своем персональном Телеграм-канале.

Законопроекты на эту тему были зарегистрированы в Раде накануне, пятого февраля. Информацию подтвердил и депутат Ярослав Железняк.