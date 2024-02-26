Гонщик 15-и лет скончался на месте вследствие аварии

В Новой Зеландии случилась трагедия. 15-летний гонщик с штурманом погибли во время ралли.

15-летний гонщик и его взрослый штурман погиб. Об этом сообщила Федерация автоспорта Новой Зеландии.

Юный спортсмен находился в одном болиде с штурманом. По закону Новой Зеландии водительские права можно получить только по достижению гражданам 16-и лет. Но гонщики с 12 лет имеют право получить соответствующую лицензию на участие в соревнованиях.

Известно, что машина съехала с трассы и рухнула в реку. Оба, пилот и штурман, скончались на месте.