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Гонщик 15-и лет скончался на месте вследствие аварии
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 14:27

Гонщик 15-и лет скончался на месте вследствие аварии

В Новой Зеландии случилась трагедия. 15-летний гонщик с штурманом погибли во время ралли.

15-летний гонщик и его взрослый штурман погиб. Об этом сообщила Федерация автоспорта Новой Зеландии.

Юный спортсмен находился в одном болиде с штурманом. По закону Новой Зеландии водительские права можно получить только по достижению гражданам 16-и лет. Но гонщики с 12 лет имеют право получить соответствующую лицензию на участие в соревнованиях.

Известно, что машина съехала с трассы и рухнула в реку. Оба, пилот и штурман, скончались на месте.

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