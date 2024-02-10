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Российская гостиничная отрасль испытывает кадровый голод
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 4:17

Российская гостиничная отрасль испытывает кадровый голод

Российский союз туриндустрии заговорил о кадровом голоде в гостиничной отрасли. Дефицит кадров прослеживается даже на хантинговых сервисах: количество резюме там гораздо меньше, чем предложений о работе.

- В сентябре 2023 года число размещенных на hh.ru вакансий в сфере туризма и ресторанно-гостиничного бизнеса выросло на 40%, - говорят эксперты. - А число резюме сократилось на 17%.

Глава комитета РСТ по инфраструктурным проектам, гендиректор компании Cronwell Development Алексей Мусакин подчеркнул, что в среднем отклик на одну вакансию составляет три человека, тогда как нормой считается минимум пять-шесть резюме. Низкий интерес соискателей Мусакин объясняет невысокой заработной платой.

- В сентябре 2023 года средняя зарплата подросла до 39,9 тысячи рублей при ожиданиях в 50 тысяч рублей, - сказал эксперт.

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