Российский союз туриндустрии заговорил о кадровом голоде в гостиничной отрасли. Дефицит кадров прослеживается даже на хантинговых сервисах: количество резюме там гораздо меньше, чем предложений о работе.

- В сентябре 2023 года число размещенных на hh.ru вакансий в сфере туризма и ресторанно-гостиничного бизнеса выросло на 40%, - говорят эксперты. - А число резюме сократилось на 17%.

Глава комитета РСТ по инфраструктурным проектам, гендиректор компании Cronwell Development Алексей Мусакин подчеркнул, что в среднем отклик на одну вакансию составляет три человека, тогда как нормой считается минимум пять-шесть резюме. Низкий интерес соискателей Мусакин объясняет невысокой заработной платой.