Российский союз туриндустрии заговорил о кадровом голоде в гостиничной отрасли. Дефицит кадров прослеживается даже на хантинговых сервисах: количество резюме там гораздо меньше, чем предложений о работе.
- В сентябре 2023 года число размещенных на hh.ru вакансий в сфере туризма и ресторанно-гостиничного бизнеса выросло на 40%, - говорят эксперты. - А число резюме сократилось на 17%.
Глава комитета РСТ по инфраструктурным проектам, гендиректор компании Cronwell Development Алексей Мусакин подчеркнул, что в среднем отклик на одну вакансию составляет три человека, тогда как нормой считается минимум пять-шесть резюме. Низкий интерес соискателей Мусакин объясняет невысокой заработной платой.
- В сентябре 2023 года средняя зарплата подросла до 39,9 тысячи рублей при ожиданиях в 50 тысяч рублей, - сказал эксперт.
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