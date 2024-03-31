Пожар на складе с бумажной продукцией в Ростове-на-Дону был успешно локализован, сообщили в ГУМЧС России по Ростовской области. Двухэтажный склад с бумажной продукцией на улице Доватора загорелся в воскресенье около 15:00 по мск.

Огонь распространился на 560 квадратных метров, затем перекинулся на крышу соседнего склада, увеличив площадь пожара до 800 квадратных метров. Пожарные смогли локализовать возгорание в 17:15, а уже в 17.40 открытый огонь был ликвидирован. К тушению были привлечены 73 специалистов, 27 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала, сообщает МЧС.