Пожар на складе с бумажной продукцией в Ростове-на-Дону был успешно локализован, сообщили в ГУМЧС России по Ростовской области. Двухэтажный склад с бумажной продукцией на улице Доватора загорелся в воскресенье около 15:00 по мск.
Огонь распространился на 560 квадратных метров, затем перекинулся на крышу соседнего склада, увеличив площадь пожара до 800 квадратных метров. Пожарные смогли локализовать возгорание в 17:15, а уже в 17.40 открытый огонь был ликвидирован. К тушению были привлечены 73 специалистов, 27 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала, сообщает МЧС.
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