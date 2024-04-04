Воздушная тревога объявлена в четырех регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.Сирены звучат в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.Предупреждение об угрозе с воздуха также распространено в подконтрольных украинским властям районах ДНР и Запорожской области.
Глава МИД Греции заявил, что ситуация на Украине представляет международную угрозу
Глава МИД Греции Йоргос Герапетритис заявил на встрече в Брюсселе, что ситуация на Украине - это большая проблема, которую необходимо решить как можно раньше, так как она создает нестабильность для всего мира и представляет международную угрозу.
Сеул ввел односторонние санкции против РФ, опасаясь за сотрудничество России и КНДР
Сеул заявил, что сотрудничество между Россией и КНДР должно проходить в рамках существующих норм и резолюций Совбеза ООН. Официальный представитель МИД Республики Корея Лим Су Сок отметил, что их руководство поддерживает отношения с РФ, а также с опасением относится к каким-либо формам сотрудничества России с КНДР.
Туристам из РФ раскрыли цены на туры "все включено" в Абхазию: они начинаются от 43 тысяч рублей
Согласно данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в настоящее время в Абхазии работают 10 отелей, предлагающих услуги, близкие к "All Inclusive", что значительно больше, чем несколько лет назад, когда таких отелей было всего три.
Уже заключены контракты на проведение капитального ремонта заключены по большинству школ
Контракты на проведение капитального ремонта заключены по большинству школ, где он был запланирован.