Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 22.02.2024 : 92,4387
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 22.02.2024 : 99,8968
Центробанк может вернуть страхование электронных коельков
  1. Главная
  2. Страна
  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 8:33

Центробанк может вернуть страхование электронных коельков

Обязательство для финансовых организаций страховать вклады клиентов на электронных кошельках, может быть введено Центробанком. Этот вопрос встал на повестку дня после того, как мобильный банк "Киви" перестал работать и стали невозможны переводы средств через систему Contact.

"Банк России готов дополнительно оценить необходимость изменения действующего регулирования как в части страхования средств на электронных кошельках, так и в части идентификации через банковских платежных агентов", — сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Центробанка.

Ранее стало известно о отзыве лицензии у "Киви-банка" и проблем у его клиентов с возвратом средств. Однако Центробанк заявляет, что у "Киви банка" хватит для возврата денег с кошельков клиентов.





Мир

Американский сенатор прибыл на Тайвань

Американский сенатор прибыл на Тайвань

США продолжают показывать Китаю, что не перестанут сотрудничать с Тайванем.

Читать полностью
Исследователи обнаружили на дне Средиземного моря богатейший клад

Исследователи обнаружили на дне Средиземного моря богатейший клад

Подводные археологи из Университета Николая Коперника обнаружили возможно старейшее место крушения корабля на дне Средиземного моря у берегов Турции. Найденные медные слитки относятся к бронзовому веку, предположительно XVI-XVII векам до нашей эры.

Читать полностью

Общество

В Финляндии хотят навсегда закрыть два КПП на границе с Россией

В Финляндии хотят навсегда закрыть два КПП на границе с Россией

Руководство пограничной службы Финляндии предложило навсегда закрыть два пункта пропуска на границе с Россией — КПП "Париккала" и "Инари" в городе Лиекса. Эта инициатива пришла после нескольких лет приостановки работы этих пунктов — "Париккала" из-за санкций ЕС, а "Инари" из-за прекращения импорта древесины.

Читать полностью
Ученые продолжают поиск гипотетической Девятой Планеты во внешних пределах Солнечной системы

Ученые продолжают поиск гипотетической Девятой Планеты во внешних пределах Солнечной системы

Исследование, опубликованное в The Astronomical Journal, использовало данные Pan-STARRS для сужения области поиска и уточнения параметров планеты. Результаты исследования позволили исключить 78% потенциальных местонахождений планеты и предоставить новые оценки её характеристик.

Читать полностью

Новости