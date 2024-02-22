Обязательство для финансовых организаций страховать вклады клиентов на электронных кошельках, может быть введено Центробанком. Этот вопрос встал на повестку дня после того, как мобильный банк "Киви" перестал работать и стали невозможны переводы средств через систему Contact.

"Банк России готов дополнительно оценить необходимость изменения действующего регулирования как в части страхования средств на электронных кошельках, так и в части идентификации через банковских платежных агентов", — сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Центробанка.

Ранее стало известно о отзыве лицензии у "Киви-банка" и проблем у его клиентов с возвратом средств. Однако Центробанк заявляет, что у "Киви банка" хватит для возврата денег с кошельков клиентов.









