Обязательство для финансовых организаций страховать вклады клиентов на электронных кошельках, может быть введено Центробанком. Этот вопрос встал на повестку дня после того, как мобильный банк "Киви" перестал работать и стали невозможны переводы средств через систему Contact.
"Банк России готов дополнительно оценить необходимость изменения действующего регулирования как в части страхования средств на электронных кошельках, так и в части идентификации через банковских платежных агентов", — сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Центробанка.
Ранее стало известно о отзыве лицензии у "Киви-банка" и проблем у его клиентов с возвратом средств. Однако Центробанк заявляет, что у "Киви банка" хватит для возврата денег с кошельков клиентов.
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