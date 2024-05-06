Российские средства противовоздушной обороны сбили еще один украинский беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью.
Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
6 мая, примерно в 22:20 по московскому времени была предотвращена очередная попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотного летающего аппарата на объекты на территории Российской Федерации.
Согласно заявлению ведомства обороны, украинский беспилотник был уничтожен средствами ПВО над Белгородской областью.
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