Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 07.05.2024 : 91,3124
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 07.05.2024 : 98,473
Белгородское ПВО сбило украинский БПЛА
  1. Главная
  2. Происшествия
  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована вчера в 23:49

Белгородское ПВО сбило украинский БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны сбили еще один украинский беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью.

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

6 мая, примерно в 22:20 по московскому времени была предотвращена очередная попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотного летающего аппарата на объекты на территории Российской Федерации.

Согласно заявлению ведомства обороны, украинский беспилотник был уничтожен средствами ПВО над Белгородской областью.

Мир

В США обвинили РФ в незаконном использовании Starlink

В США обвинили РФ в незаконном использовании Starlink

Американский сенатор Элизабет Уоррен утверждает, что Вооруженные силы Российской Федерации приспособили исключительно информационные терминалы Starlink в Украине без права, назвав это "серьезной угрозой для национальной безопасности" Соединенных Штатов и их союзников, и призвала Пентагон решить эту проблему.

Читать полностью
Израиль намерен продолжать операцию в Рафахе

Израиль намерен продолжать операцию в Рафахе

Кабинет военных действий Израиля принял решение продолжить операцию в Рафахе на юге сектора Газа с целью оказания давления на палестинское движение ХАМАС в вопросе освобождения заложников, объявила в понедельник администрация израильского премьера.

Читать полностью

Общество

МВД: журналиста Невзорова* и экс-замминистра энергетики Милова* объявили в розыск

МВД: журналиста Невзорова* и экс-замминистра энергетики Милова* объявили в розыск

МВД РФ уже не впервые объявило в розыск журналиста Александра Невзорова* и экс-замминистра энергетики России Владимира Милова*.

Читать полностью
Ночью заморозки ожидаются в Московском регионе

Ночью заморозки ожидаются в Московском регионе

МЧС предупредило о заморозках до минус 4 градусов ночью и утром 7 мая в Подмосковье.

Читать полностью

Новости