Российские средства противовоздушной обороны сбили еще один украинский беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью.

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

6 мая, примерно в 22:20 по московскому времени была предотвращена очередная попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотного летающего аппарата на объекты на территории Российской Федерации.

Согласно заявлению ведомства обороны, украинский беспилотник был уничтожен средствами ПВО над Белгородской областью.